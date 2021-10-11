The Baby-Sitters Club 2020 - 2021, season 2

The Baby-Sitters Club 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 11 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 36 minutes
"The Baby-Sitters Club" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Клуб нянь» одна из главных героинь переезжает в дом Уотсонов, однако соседи готовят ей не самый теплый прием. Мэри Энн старается разобраться со статусом своих отношений после возвращения из летнего лагеря. По ходу развития сюжета все участницы клуба нянек собираются посетить большое мероприятие, куда они приглашены в качестве специальных гостей. Кристи упорно стремится научиться отпускать контроль. Дженни старается преодолеть все трудности, с которыми сталкивается во время обучения в балетной школе.

7.1
7.3 IMDb

The Baby-Sitters Club List of episodes

Season 1
Season 2
Kristy and the Snobs
Season 2 Episode 1
11 October 2021
Claudia and the New Girl
Season 2 Episode 2
11 October 2021
Stacey's Emergency
Season 2 Episode 3
11 October 2021
Jessi and the Superbrat
Season 2 Episode 4
11 October 2021
Mary Anne and the Great Romance
Season 2 Episode 5
11 October 2021
Dawn and the Wicked Stepsister
Season 2 Episode 6
11 October 2021
Claudia and the Sad Goodbye
Season 2 Episode 7
11 October 2021
Kristy and the Baby Parade
Season 2 Episode 8
11 October 2021
