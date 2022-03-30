В 1 сезоне сериала «Лунный рыцарь» события разворачиваются в киновселенной Marvel. В центре событий – бывший морской пехотинец Макс Спектор, который родился в Чикаго в семье раввина. Герой страдает психическим расстройством личности. Отправившись в Египет, чтобы выполнить поручение от руководства, он чуть не скончался, оказавшись посредине пустыни в одиночестве. Его спас бог луны Коншу, однако не безвозмездно. За спасение Максу пришлось стать земным воплощением божества, известным как Лунный рыцарь.