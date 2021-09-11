В 1 сезоне сериала «Золотой папа» простая русская девушка Елизавета приводит в дом необычного мужчину. Это чопорный титулованный британец, который хочет жениться на красавице. Но отец Лизы Федор, мягко говоря, не в восторге от возможного будущего зятя. Он мечтает, чтобы девушка нашла себе «нормального» парня – соотечественника, приспособленного к жизни в российской глубинке. Из-за этого в семье Золотаревых происходит настоящий раскол. А тут еще и бывший жених Лизы дает о себе знать и решает сражаться за возлюбленную.