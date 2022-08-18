She-Hulk: Attorney at Law 2022, season 1

She-Hulk: Attorney at Law
Season 1
Сезон 1
Season premiere 18 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 5 hours 42 minutes
"She-Hulk: Attorney at Law" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Женщина-Халк: Адвокат» тридцатилетняя девушка по имени Дженнифер Уолтерс живет самой обычной жизнью в американском мегаполисе и работает юристом. Но все меняется, когда в ее кровь случайно попадает ДНК ее двоюродного брата Брюса Бэннера – супергероя Халка. Дженни заражается его мутацией и начинает превращаться в двухметрового зеленого монстра. В попытках найти свое новое место в этом мире девушка устраивается в адвокатскую контору GLK&H. Здесь у нее есть возможность представлять в суде интересы сверхлюдей. Правда, к ее услугам обращаются не только супергерои, но и суперзлодеи.

Series rating

5.4
Rate 15 votes
5.2 IMDb

"She-Hulk: Attorney at Law" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
A Normal Amount of Rage
Season 1 Episode 1
18 August 2022
Superhuman Law
Season 1 Episode 2
25 August 2022
The People v. Emil Blonsky
Season 1 Episode 3
1 September 2022
Is This Not Real Magic?
Season 1 Episode 4
8 September 2022
Mean, Green, and Straight Poured Into These Jeans
Season 1 Episode 5
15 September 2022
Just Jen
Season 1 Episode 6
22 September 2022
The Retreat
Season 1 Episode 7
29 September 2022
Ribbit and Rip It
Season 1 Episode 8
6 October 2022
Whose Show is This
Season 1 Episode 9
13 October 2022
