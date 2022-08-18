В 1 сезоне сериала «Женщина-Халк: Адвокат» тридцатилетняя девушка по имени Дженнифер Уолтерс живет самой обычной жизнью в американском мегаполисе и работает юристом. Но все меняется, когда в ее кровь случайно попадает ДНК ее двоюродного брата Брюса Бэннера – супергероя Халка. Дженни заражается его мутацией и начинает превращаться в двухметрового зеленого монстра. В попытках найти свое новое место в этом мире девушка устраивается в адвокатскую контору GLK&H. Здесь у нее есть возможность представлять в суде интересы сверхлюдей. Правда, к ее услугам обращаются не только супергерои, но и суперзлодеи.