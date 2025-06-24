Ironheart 2025, season 1

Ironheart season 1 poster
Ironheart
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 June 2025
Production year 2025
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 30 minutes
"Ironheart" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Железное Сердце» действие происходит в киновселенной Marvel. В центре событий – пятнадцатилетняя девочка-вундеркинд Рири Уильямс. В своем юном возрасте она уже получает высшее образование в университете Массачусетса. Рири является отличным инженером, а ее любимое увлечение – создавать костюмы, напоминающие броню Железного человека. Подобно Тони Старку, девочка установила в костюм искусственный интеллект, который не просто помогает Рири тренироваться для продолжения дела Тони, но и обладает повадками и голосом погибшего героя.

Series rating

4.6
Rate 14 votes
4.5 IMDb

"Ironheart" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Take Me Home
Season 1 Episode 1
24 June 2025
Will the Real Natalie Please Stand Up?
Season 1 Episode 2
24 June 2025
We in Danger, Girl
Season 1 Episode 3
24 June 2025
Bad Magic
Season 1 Episode 4
1 July 2025
Karma's a Glitch
Season 1 Episode 5
1 July 2025
The Past Is the Past
Season 1 Episode 6
1 July 2025
