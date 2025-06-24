В 1 сезоне сериала «Железное Сердце» действие происходит в киновселенной Marvel. В центре событий – пятнадцатилетняя девочка-вундеркинд Рири Уильямс. В своем юном возрасте она уже получает высшее образование в университете Массачусетса. Рири является отличным инженером, а ее любимое увлечение – создавать костюмы, напоминающие броню Железного человека. Подобно Тони Старку, девочка установила в костюм искусственный интеллект, который не просто помогает Рири тренироваться для продолжения дела Тони, но и обладает повадками и голосом погибшего героя.