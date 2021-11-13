Blade Runner: Black Lotus 2021 - 2022, season 1

Blade Runner: Black Lotus season 1 poster
Blade Runner: Black Lotus
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 46 minutes
"Blade Runner: Black Lotus" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос» в октябре 2032 года по опасным улицам Лос-Анджелеса пробирается девушка по имени Элль. Она понятия не имеет, кто она и как потеряла память. Вместе с Мистером Джеем героиня пытается разгадать тайну своего прошлого. Девушке становится известно, что она робот, который был создан для элиты. Теперь Элль жаждет мести тем, кто был причастен к ее созданию. Смогут ли офицер полиции и Бегущий по лезвию остановить героиню? И как со всем этим связана ее таинственная татуировка?

6.2
Rate 12 votes
6.3 IMDb

Blade Runner: Black Lotus List of episodes

Season 1
City of Angels
Season 1 Episode 1
13 November 2021
All We Are Not
Season 1 Episode 2
13 November 2021
The Human Condition
Season 1 Episode 3
20 November 2021
The Doll Hunt
Season 1 Episode 4
27 November 2021
Pressure
Season 1 Episode 5
4 December 2021
The Persistence of Memory
Season 1 Episode 6
11 December 2021
Reality
Season 1 Episode 7
18 December 2021
The Davis Report
Season 1 Episode 8
1 January 2022
Free Will
Season 1 Episode 9
8 January 2022
Clair De Lune
Season 1 Episode 10
15 January 2022
All The Best Memories
Season 1 Episode 11
22 January 2022
Artificial Souls
Season 1 Episode 12
29 January 2022
Time To Die
Season 1 Episode 13
5 February 2022
