В 1 сезоне сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос» в октябре 2032 года по опасным улицам Лос-Анджелеса пробирается девушка по имени Элль. Она понятия не имеет, кто она и как потеряла память. Вместе с Мистером Джеем героиня пытается разгадать тайну своего прошлого. Девушке становится известно, что она робот, который был создан для элиты. Теперь Элль жаждет мести тем, кто был причастен к ее созданию. Смогут ли офицер полиции и Бегущий по лезвию остановить героиню? И как со всем этим связана ее таинственная татуировка?