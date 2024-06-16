Во 2 сезоне сериала «Дом дракона» продолжается история о печально известном периоде Вестероса — Танце Драконов, который произошел в период гражданской войны между двумя кланами Таргариенов. После гибли Визериса I принцесса Рейнира сообщила, что собирается занять Железный трон. Принц Эйгон, который не хотел уступать ей, пошел войной на собственную сестру. Так случился раскол Семи Королевств. Напомним, в финале предыдущего сезона состоялась эпичная битва у Грачиного Приюта, в которой участвовали последователи Рейниры и Эйгона. Они бились друг с другом, сидя на драконах. В новом сезоне герои продолжат свой путь.