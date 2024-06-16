House of the Dragon season 2 watch online

House of the Dragon season 2 poster
House of the Dragon 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 16 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 9 hours 20 minutes
"House of the Dragon" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Дом дракона» продолжается история о печально известном периоде Вестероса — Танце Драконов, который произошел в период гражданской войны между двумя кланами Таргариенов. После гибли Визериса I принцесса Рейнира сообщила, что собирается занять Железный трон. Принц Эйгон, который не хотел уступать ей, пошел войной на собственную сестру. Так случился раскол Семи Королевств. Напомним, в финале предыдущего сезона состоялась эпичная битва у Грачиного Приюта, в которой участвовали последователи Рейниры и Эйгона. Они бились друг с другом, сидя на драконах. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Series rating

7.4
Rate 18 votes
8.3 IMDb

"House of the Dragon" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
A Son for a Son
Season 2 Episode 1
16 June 2024
Rhaenyra the Cruel
Season 2 Episode 2
23 June 2024
The Burning Mill
Season 2 Episode 3
30 June 2024
The Red Dragon and the Gold
Season 2 Episode 4
7 July 2024
Regent
Season 2 Episode 5
14 July 2024
Smallfolk
Season 2 Episode 6
21 July 2024
The Red Sowing
Season 2 Episode 7
28 July 2024
The Queen Who Ever Was
Season 2 Episode 8
4 August 2024
