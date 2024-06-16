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Дом дракона 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Дом дракона
Киноафиша Сериалы Дом дракона Сезоны Сезон 2

House of the Dragon 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 9 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дом дракона»

Во 2 сезоне сериала «Дом дракона» продолжается история о печально известном периоде Вестероса — Танце Драконов, который произошел в период гражданской войны между двумя кланами Таргариенов. После гибли Визериса I принцесса Рейнира сообщила, что собирается занять Железный трон. Принц Эйгон, который не хотел уступать ей, пошел войной на собственную сестру. Так случился раскол Семи Королевств. Напомним, в финале предыдущего сезона состоялась эпичная битва у Грачиного Приюта, в которой участвовали последователи Рейниры и Эйгона. Они бились друг с другом, сидя на драконах. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Рейтинг сериала

6.0
Оцените 11 голосов
8.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Дом дракона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сын для сына A Son for a Son
Сезон 2 Серия 1
16 июня 2024
Рейнира Жестокая Rhaenyra the Cruel
Сезон 2 Серия 2
23 июня 2024
Горящая мельница The Burning Mill
Сезон 2 Серия 3
30 июня 2024
Красный дракон и Золотой The Red Dragon and the Gold
Сезон 2 Серия 4
7 июля 2024
Регент Regent
Сезон 2 Серия 5
14 июля 2024
Простой люд Smallfolk
Сезон 2 Серия 6
21 июля 2024
Красный посев The Red Sowing
Сезон 2 Серия 7
28 июля 2024
Королева, которая была The Queen Who Ever Was
Сезон 2 Серия 8
4 августа 2024
График выхода всех сериалов
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