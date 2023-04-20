Во 2 сезоне сериала «Сергий против нечисти» события разворачиваются в современной Москве. Охотник за нечистой силой Сергий теперь работает вместе со следовательницей Катей и отважной героиней Тетушкой. На их пути встают злодеи из древних славянских легенд и русского фольклора. Борцам с нечистью придется сразиться с самим Горынычем, отбиться от агрессивной банды домовых и поднять веки инфернальному чудовищу Вию. Задачу им осложняет бывший напарник Кати – Кракин. Он жаждет отомстить за свое понижение до участкового, но даже не представляет, с чем он имеет дело и во что пытается ввязаться.