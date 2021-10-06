The Five Juanas 2021, season 1

La Venganza de las Juanas 18+
Original title
Title
Season premiere 6 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 18
Runtime 12 hours 0 minute
"The Five Juanas" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пять Хуан» в одном из отелей Канкуна пять женщин, которые принадлежат к разным социальным сословиям, неожиданно выясняют, что у каждой из них есть схожее родимое пятно на теле. Помимо этого, все они являются обладательницами одного и того же имени Хуана. Женщины решаются сделать генетическую экспертизу, чтобы проверить, являются ли они кровными родственниками. Героиням предстоит узнать много нового о своем прошлом и распутать трагическую паутину лжи, связанную с известным политиком.

6.8
Rate 11 votes
6.9 IMDb

Réplicas
Season 1 Episode 1
6 October 2021
Season 1 Episode 2
6 October 2021
Los secretos no mueren
Season 1 Episode 3
6 October 2021
Plan B
Season 1 Episode 4
6 October 2021
Treinta días
Season 1 Episode 5
6 October 2021
Federico
Season 1 Episode 6
6 October 2021
Pesadillas
Season 1 Episode 7
6 October 2021
Un tipo perfecto
Season 1 Episode 8
6 October 2021
Otra hija
Season 1 Episode 9
6 October 2021
Demasiado tarde
Season 1 Episode 10
6 October 2021
El regalo
Season 1 Episode 11
6 October 2021
Hermanos y nada más que eso
Season 1 Episode 12
6 October 2021
Sutilezas
Season 1 Episode 13
6 October 2021
Un tipo peligroso
Season 1 Episode 14
6 October 2021
Demasiado tarde
Season 1 Episode 15
6 October 2021
El paquete
Season 1 Episode 16
6 October 2021
La fogata
Season 1 Episode 17
6 October 2021
Las Juanas
Season 1 Episode 18
6 October 2021
