Tommy 2020, season 1

Tommy 18+
Season premiere 6 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Tommy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Томми» сюжет фокусируется на амбициозной даме по имени Эбигейл Томас. Совсем недавно она получила место начальника полицейского департамента, расположенного в самом ярком городе Калифорнии. Как оказалось, Томас — первая и единственная женщина, работающая на таком высоком посту. По ходу развития событий становится очевидно, что главная героиня — очень жесткий и принципиальный человек. Она намерена во что бы то ни стало улучшить качество работы своего отделения и отправить всех преступников в тюрьму.

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb

"Tommy" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
In Dreams Begin Responsibilities
Season 1 Episode 1
6 February 2020
There Are No Strangers Here
Season 1 Episode 2
13 February 2020
Lifetime Achievement
Season 1 Episode 3
20 February 2020
19 Hour Day
Season 1 Episode 4
27 February 2020
To Take a Hostage
Season 1 Episode 5
5 March 2020
The Ninth Girl
Season 1 Episode 6
12 March 2020
Vic
Season 1 Episode 7
2 April 2020
The Swatting Game
Season 1 Episode 8
9 April 2020
Free to Go
Season 1 Episode 9
16 April 2020
Packing Heat
Season 1 Episode 10
23 April 2020
This is Not a Drill
Season 1 Episode 11
30 April 2020
Cause of Death
Season 1 Episode 12
7 May 2020
