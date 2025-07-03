Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Sandman 2022 - 2025, season 2

The Sandman season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Sandman Seasons Season 2
The Sandman 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 3 July 2025
Production year 2025
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"The Sandman" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Песочный человек» Морфею удается вернуться в свой родной мир. Однако он все еще не восстановил силы после заключения во власти сумасшедшего оккультиста, из-за чего в его владениях творится хаос. Чтобы вернуть все на круги своя и избавить человечество от ночных кошмаров, Песочный человек должен отправиться в непростое путешествие и отыскать своих древних братьев и сестер. Герою придется посетить самые немыслимые уголки царства снов и пойти на сделку с самыми странными персонажами, в числе которых сама Смерть, падший ангел Люцифер и многие другие мифические создания.

Series rating

7.7
Rate 15 votes
7.6 IMDb

The Sandman List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season of Mists
Season 2 Episode 1
3 July 2025
The Ruler of Hell
Season 2 Episode 2
3 July 2025
More Devils Than Vast Hell Can Hold
Season 2 Episode 3
3 July 2025
Brief Lives
Season 2 Episode 4
3 July 2025
The Song of Orpheus
Season 2 Episode 5
3 July 2025
Family Blood
Season 2 Episode 6
3 July 2025
Time and Night
Season 2 Episode 7
24 July 2025
Fuel for the Fire
Season 2 Episode 8
24 July 2025
The Kindly Ones
Season 2 Episode 9
24 July 2025
Long Live the King
Season 2 Episode 10
24 July 2025
A Tale of Graceful Ends
Season 2 Episode 11
24 July 2025
Death: The High Cost of Living
Season 2 Episode 12
31 July 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more