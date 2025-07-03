Во 2 сезоне сериала «Песочный человек» Морфею удается вернуться в свой родной мир. Однако он все еще не восстановил силы после заключения во власти сумасшедшего оккультиста, из-за чего в его владениях творится хаос. Чтобы вернуть все на круги своя и избавить человечество от ночных кошмаров, Песочный человек должен отправиться в непростое путешествие и отыскать своих древних братьев и сестер. Герою придется посетить самые немыслимые уголки царства снов и пойти на сделку с самыми странными персонажами, в числе которых сама Смерть, падший ангел Люцифер и многие другие мифические создания.