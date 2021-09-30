В 1 сезоне сериала «Луна-парк» сюжет шоу происходит в итальянском Риме в шестидесятых годах прошлого века. Главная героиня — молодая девушка, выросшая в цирке. Волею судьбы она узнает о том, что является дочерью богатых и весьма обеспеченных людей, представителей высшего общества. Внезапное открытие девушке позволяет сделать ее сестра, пришедшая в один прекрасный день на ярмарку, где проходили цирковые представления. Неожиданные события полностью меняют жизнь главной героини, которая, как оказалось, совсем не знает себя и свое наследие.