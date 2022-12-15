Во 2 сезоне сериала «Манюня» действие происходит в конце 70-х годов. Приключения армянских девчонок Наринэ и Манюни продолжаются. Они подружились в то время, когда вместе выступали в хоре. Под девочками проломилась сцена — так и началась их дружба. Наринэ живет в полной семье — с матерью, отцом и сестрами, а у Манюни есть только бабушка по имени Роза, которую внучка окрестила просто Ба. Это дама преклонных лет с весьма необычным характером. Вместе девочки постоянно попадают в забавные ситуации, справляются со множеством испытаний, узнают цену дружбе и предательству, а также постепенно взрослеют.