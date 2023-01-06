BMF 2021, season 2

BMF season 2 poster
Black Mafia Family 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"BMF" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Семья черной мафии» темнокожие братья Мич и Терри разрабатывают многоуровневый план, чтобы вернуть то, что принадлежит им по праву. Тем временем расследование убийства детектива Лопеса начинает набирать обороты. В The 50 Boyz вводится новая бизнес-схема, позволяющая заработать еще больше денег. Правда, с еще большими рисками. Ламар ищет убежища, когда на улицах черного гетто проливается кровь. Мич стремится подчинить себе новые территории, поэтому соглашается на сомнительный альянс с бывшим конкурентом. Терри вынужден принять судьбоносное решение отдельно от брата.

Series rating

7.3
Rate 12 votes
7.4 IMDb

BMF List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Family Dinner
Season 2 Episode 1
6 January 2023
Family Business
Season 2 Episode 2
13 January 2023
Devil's Night
Season 2 Episode 3
20 January 2023
Runnin' on E
Season 2 Episode 4
27 January 2023
Moment of Truth
Season 2 Episode 5
3 February 2023
Homecoming
Season 2 Episode 6
17 February 2023
Both Sides of the Fence
Season 2 Episode 7
24 February 2023
Push It to the Limit
Season 2 Episode 8
3 March 2023
High Treason
Season 2 Episode 9
10 March 2023
New Beginnings
Season 2 Episode 10
17 March 2023
