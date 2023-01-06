Во 2 сезоне сериала «Семья черной мафии» темнокожие братья Мич и Терри разрабатывают многоуровневый план, чтобы вернуть то, что принадлежит им по праву. Тем временем расследование убийства детектива Лопеса начинает набирать обороты. В The 50 Boyz вводится новая бизнес-схема, позволяющая заработать еще больше денег. Правда, с еще большими рисками. Ламар ищет убежища, когда на улицах черного гетто проливается кровь. Мич стремится подчинить себе новые территории, поэтому соглашается на сомнительный альянс с бывшим конкурентом. Терри вынужден принять судьбоносное решение отдельно от брата.