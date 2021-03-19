В 1-м сезоне сериала «То, что нельзя купить» обеспеченный предприниматель Виктор Болотов без памяти влюбляется в молодую красавицу Марину Кораблеву. Вот только женщина не польщается на его деньги и власть: у нее уже есть любимый супруг и маленькие дети. В бессильной ярости мужчина решает добиться ее расположения во что бы то ни стало, даже если ради этого ему придется разрушить ее жизнь. По указке Болотова Марину увольняют с любимой работы в школе. Вскоре ее мужа сажают в тюрьму по ложному обвинению в промышленном шпионаже. Чтобы не лишиться детей, женщине приходится принять ухаживания бизнесмена.