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То, что нельзя купить 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала То, что нельзя купить
Киноафиша Сериалы То, что нельзя купить Сезоны Сезон 1

To, chto nelzya kupit 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «То, что нельзя купить»

В 1-м сезоне сериала «То, что нельзя купить» обеспеченный предприниматель Виктор Болотов без памяти влюбляется в молодую красавицу Марину Кораблеву. Вот только женщина не польщается на его деньги и власть: у нее уже есть любимый супруг и маленькие дети. В бессильной ярости мужчина решает добиться ее расположения во что бы то ни стало, даже если ради этого ему придется разрушить ее жизнь. По указке Болотова Марину увольняют с любимой работы в школе. Вскоре ее мужа сажают в тюрьму по ложному обвинению в промышленном шпионаже. Чтобы не лишиться детей, женщине приходится принять ухаживания бизнесмена.

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Список серий 1-го сезона сериала «То, что нельзя купить» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2021
График выхода всех сериалов
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