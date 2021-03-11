В 1-м сезоне сериала «Суррогатная мать» семейная пара пытается завести малыша. Максим – преуспевающий адвокат, он может обеспечить свою красавицу-жену Лизу всем, о чем та только может мечтать. Вот только познать счастье материнства ей не дано, несмотря на все деньги и власть супруга. Решение приходит само собой. Пара знакомится с молодой женщиной по имени Алена. У нее уже есть здоровый родной сын, и она может выносить ребенка и для них. В обмен Максим даст ей денег и поможет отсудить ее первого сына у бывшего мужа-абьюзера. Однако судьба распоряжается по-своему, и Максим начинает чувствовать к суррогатной матери своего ребенка нечто большее.