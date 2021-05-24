В 1-м сезоне сериала «Случайный кадр» провинциальный следователь Никита Комаров неожиданно для себя оказывается в эпицентре московских криминальных разборок. В столице кто-то поджигает известный ночной клуб, в результате чего погибает немало невинных людей. Расследование достается отделу по особо важным делам под руководством Нины Нестеровой. У женщины сразу же появляется версия: она почти уверена, что в пожаре виновен бизнесмен и политик Борис Бобров. Но обвинить его напрямую ей не удается, поэтому она вызывает из провинции Комарова, чтобы тот незаметно отыскал необходимые улики.