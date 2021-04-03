В 1 сезоне сериала «Отдай свою жизнь» счастливая и обеспеченная взрослая женщина Светлана чуть не сбивает на дороге худенькую бледную девушку. Инга буквально возникает из ниоткуда и сама бросается под колеса, но, к счастью, выживает. Света сажает ее в свою машину и приглашает в свой дом. Ей ничего не стоит помочь случайно встреченной сироте, ведь у нее самой есть все, о чем только можно мечтать. Супруг ее любит, дети слушаются, дом полон дорогих и шикарных вещей, а работа приносит радость и довольство собой. Она предлагает Инге поработать у нее домработницей, и та с готовностью соглашается. Вот только выясняется, что у девушки есть тайна.