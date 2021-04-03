Menu
Russian
Otday svoyu zhizn 2021, season 1

Отдай свою жизнь 12+
Title Сезон 1
Season premiere 3 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Otday svoyu zhizn" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Отдай свою жизнь» счастливая и обеспеченная взрослая женщина Светлана чуть не сбивает на дороге худенькую бледную девушку. Инга буквально возникает из ниоткуда и сама бросается под колеса, но, к счастью, выживает. Света сажает ее в свою машину и приглашает в свой дом. Ей ничего не стоит помочь случайно встреченной сироте, ведь у нее самой есть все, о чем только можно мечтать. Супруг ее любит, дети слушаются, дом полон дорогих и шикарных вещей, а работа приносит радость и довольство собой. Она предлагает Инге поработать у нее домработницей, и та с готовностью соглашается. Вот только выясняется, что у девушки есть тайна.

Series rating

3.1
Rate 11 votes
3.2 IMDb
"Otday svoyu zhizn" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 April 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 April 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 April 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 April 2021
TV series release schedule
