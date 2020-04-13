Menu
Misha portit vse (2020), season 1

Misha portit vse season 1 poster
Миша портит все 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
В 1 сезоне шоу «Миша портит все» в каждом эпизоде приставучий гений Миша приходит на выручку среднестатистической семье Горшковых. От пытается спасти их от «разводов» маркетологов, развенчивает стереотипы и учит адаптироваться в современном мире. Впервые Миша появляется в семье Горшковых на свадьбе сестры Иры, где рассказывает о свадебных традициях и мифах. В следующем выпуске Антон приходит в офис и, как всегда, приносит всем кофе. Но тут появляется Миша и делится своими знаниями о вреде кофеина и пластика. Затем Антон отправляется с детьми к родителям Ирины на дачу. Бабушке с дедом не нравится, что дети вечно сидят в гаджетах...

3.6
Rate 13 votes
Season 1
Season 2
Серия 01
Season 1 Episode 1
13 April 2020
Серия 02
Season 1 Episode 2
13 April 2020
Серия 03
Season 1 Episode 3
14 April 2020
Серия 04
Season 1 Episode 4
15 April 2020
Серия 05
Season 1 Episode 5
16 April 2020
Серия 06
Season 1 Episode 6
20 April 2020
Серия 07
Season 1 Episode 7
20 April 2020
Серия 08
Season 1 Episode 8
21 April 2020
Серия 09
Season 1 Episode 9
22 April 2020
Серия 10
Season 1 Episode 10
23 April 2020
Серия 11
Season 1 Episode 11
27 April 2020
Серия 12
Season 1 Episode 12
27 April 2020
Серия 13
Season 1 Episode 13
27 April 2020
