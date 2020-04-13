В 1 сезоне шоу «Миша портит все» в каждом эпизоде приставучий гений Миша приходит на выручку среднестатистической семье Горшковых. От пытается спасти их от «разводов» маркетологов, развенчивает стереотипы и учит адаптироваться в современном мире. Впервые Миша появляется в семье Горшковых на свадьбе сестры Иры, где рассказывает о свадебных традициях и мифах. В следующем выпуске Антон приходит в офис и, как всегда, приносит всем кофе. Но тут появляется Миша и делится своими знаниями о вреде кофеина и пластика. Затем Антон отправляется с детьми к родителям Ирины на дачу. Бабушке с дедом не нравится, что дети вечно сидят в гаджетах...