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Masters of the Universe: Revelation 2021, season 2
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Season 2
Masters of the Universe: Revelation
12+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
23 November 2021
Production year
2021
Number of episodes
5
Runtime
2 hours 5 minutes
Series rating
5.4
Rate
12
votes
5.6
IMDb
Masters of the Universe: Revelation List of episodes
TV series release schedule
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Season 2
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The Gutter Rat
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