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Masters of the Universe: Revelation 2021, season 2

Masters of the Universe: Revelation season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Masters of the Universe: Revelation Seasons Season 2
Masters of the Universe: Revelation 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 5
Runtime 2 hours 5 minutes

Series rating

5.4
Rate 12 votes
5.6 IMDb

Masters of the Universe: Revelation List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Cleaved in Twain
Season 2 Episode 1
23 November 2021
Reason and Blood
Season 2 Episode 2
23 November 2021
The Gutter Rat
Season 2 Episode 3
23 November 2021
Hope, for a Destination
Season 2 Episode 4
23 November 2021
Comes with Everything You See Here
Season 2 Episode 5
23 November 2021
TV series release schedule
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