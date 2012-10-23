Во 2-м сезоне сериала «Не верь су*** из квартиры 23» Джун использует презентацию, чтобы убедить Джеймса посетить шоу. Затем ей становится известно, что каждый год Хлоя подделывает письма, чтобы повысить самооценку Джеймса. Хлоя рассказывает Джун о своих ежегодных планах накануне Хеллоуина. Джун зацикливается на том, чтобы положить этому конец. Хлоя пробует собственное средство, а Марк пытается помочь Джеймсу преодолеть страх перед Хеллоуином. Тем временем Джун влюбляется в Джеймса. Кажется, она готова к отношениям с ним. Хлоя притворяется редактором журнала People и помещает фото Джеймса на обложку.