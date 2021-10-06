В 3 сезоне сериала «Основание: Осман» великий Осман-бей продолжает свое правление. Ему предстоит очередное сражение с византийцами, но на этот раз он как никогда полон сил и веры в себя. Ведь Аллах подарил ему долгожданное известие: одна из его жен беременна. Однако первого наследника правителю принесет не старшая супруга Малхун-хатун, как ожидалось, а юная Балы. Несмотря на то что в гареме царит внешнее спокойствие и взаимопонимание, Малхун начинает переживать и ревновать мужа. Она беспокоится, что Осман больше не будет любить ее так, как прежде. Теперь ему придется наладить мир и в семье, и в стойбище.