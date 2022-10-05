В 4 сезоне сериала «Основание: Осман» продолжается история о жизни Осман-бея, сына Эртугрула Гази и основателя Османской империи. Напомним, в предыдущих сезонах в события закручивались вокруг становления наследника Эртугрула. Молодой правитель собирался расширить территории и сделать свою империю поистине несокрушимой. На его пути возникло немало препятствий: коварные заговоры недругов, интриги придворных и сложности в романтических отношениях. В финале стратегические, политические и коммерческие решения Осман-бея нашли отклик в Византии. В новом-м сезоне герои продолжат свой путь.