В 1-м сезоне сериала «Диверсант» в центре событий оказываются юные выпускники советской разведывательной школы – Леонид Филатов и Алексей Бобриков. Чтобы добраться до расположения своего полка, они останавливают на дороге проезжающий мимо грузовик. Внезапно машина подвергается обстрелу со стороны немецких солдат. Бобриков гибнет, но Лене удается спастись. Он прячется в лесу со случайным попутчиком Алешей. Тот хочет забрать паспорт погибшего Бобрикова, чтобы от его имени бороться с неприятелем. Филатов обещает хранить его тайну. Парни попадают в часть подполковника Костенецкого.