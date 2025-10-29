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Hazbin Hotel 2024, season 2

Hazbin Hotel season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Hazbin Hotel Seasons Season 2
Hazbin Hotel 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 29 October 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 12 minutes

Series rating

8.1
Rate 31 votes
7.6 IMDb

Hazbin Hotel List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
New Pentious
Season 2 Episode 1
29 October 2025
Storyteller
Season 2 Episode 2
29 October 2025
Behind Closed Doors
Season 2 Episode 3
5 November 2025
It's A Deal
Season 2 Episode 4
5 November 2025
Silenced
Season 2 Episode 5
12 November 2025
Scream Rain
Season 2 Episode 6
12 November 2025
Weapon of Mass Distraction
Season 2 Episode 7
19 November 2025
Curtain Call
Season 2 Episode 8
19 November 2025
TV series release schedule
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