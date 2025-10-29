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Hazbin Hotel 2024, season 2
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Hazbin Hotel
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Season 2
Hazbin Hotel
18+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
29 October 2025
Production year
2025
Number of episodes
8
Runtime
3 hours 12 minutes
Series rating
8.1
Rate
31
votes
7.6
IMDb
Hazbin Hotel List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
New Pentious
Season 2
Episode 1
29 October 2025
Storyteller
Season 2
Episode 2
29 October 2025
Behind Closed Doors
Season 2
Episode 3
5 November 2025
It's A Deal
Season 2
Episode 4
5 November 2025
Silenced
Season 2
Episode 5
12 November 2025
Scream Rain
Season 2
Episode 6
12 November 2025
Weapon of Mass Distraction
Season 2
Episode 7
19 November 2025
Curtain Call
Season 2
Episode 8
19 November 2025
TV series release schedule
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