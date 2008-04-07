В 1-м сезоне сериала «Апостол» действие происходит в начале сороковых годов, в самый разгар Второй мировой войны. Немецкие силы отправляют в Советский Союз диверсанта Павла Истомина, но агента захватывают представители НКВД. Шпион, который оказывается русским криминальным авторитетом, гибнет во время побега. Чтобы отыскать других агентов, которые принимали участие в сверхсекретной операции, чекисты принимают решение обратиться к брату-близнецу грабителя – деревенскому преподавателю математики Петру. Тот встает на место своего погибшего брата и становится участником игры, которая несет в себе смертельную опасность.