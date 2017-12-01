В 1-м сезоне сериала «Война и мир супругов Торбеевых» Владислав и Алена отмечают двадцатилетнюю годовщину семейной жизни. Когда-то они были идеальной парой и буквально теряли друг от друга голову. Но былая страсть осталась в прошлом, заменившись привычкой и бытом. Алену вполне устраивает такая расстановка приоритетов, а вот Влад ищет пути к отступлению. Неожиданно он вручает супруге на подпись заявление о разводе. Та приходит в неистовство от такой подлой капитуляции и затевает настоящую войну квартирного масштаба. Но она не учитывает, что от ненависти до страсти всего один маленький шаг…