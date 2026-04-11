В 1 сезоне сериала «Убивая юность» рассказывается о легендарном киллере Дзюдзо Оогами, который никогда не проваливал заданий. Однажды после уничтожения целой организации его жалит таинственная оса, и он теряет сознание. Очнувшись, 39-летний убийца обнаруживает, что превратился в 13-летнего подростка. Не успев прийти в себя, он получает от босса новый приказ: в таком виде внедриться в среднюю школу. Теперь его ждёт школьная жизнь с яркими одноклассниками, хаос юности и скрытая угроза. Сможет ли Дзюдзо вернуть прежнее тело, или преследующие его убийцы положат конец его второй жизни?