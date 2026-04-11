Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kill Blue season 1 watch online

Kill Blue season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kill Blue Seasons Season 1
Kill Ao 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 April 2026
Production year 2026
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Kill Blue" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Убивая юность» рассказывается о легендарном киллере Дзюдзо Оогами, который никогда не проваливал заданий. Однажды после уничтожения целой организации его жалит таинственная оса, и он теряет сознание. Очнувшись, 39-летний убийца обнаруживает, что превратился в 13-летнего подростка. Не успев прийти в себя, он получает от босса новый приказ: в таком виде внедриться в среднюю школу. Теперь его ждёт школьная жизнь с яркими одноклассниками, хаос юности и скрытая угроза. Сможет ли Дзюдзо вернуть прежнее тело, или преследующие его убийцы положат конец его второй жизни?

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.3 IMDb

"Kill Blue" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 April 2026
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 April 2026
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 April 2026
Episode 4
Season 1 Episode 4
2 May 2026
Episode 5
Season 1 Episode 5
9 May 2026
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 May 2026
Episode 7
Season 1 Episode 7
23 May 2026
Episode 8
Season 1 Episode 8
30 May 2026
Episode 9
Season 1 Episode 9
6 June 2026
Episode 10
Season 1 Episode 10
13 June 2026
Episode 11
Season 1 Episode 11
20 June 2026
Episode 12
Season 1 Episode 12
27 June 2026
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more