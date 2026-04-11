Убивая юность 1 сезон смотреть онлайн

Kill Ao 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убивая юность»

В 1 сезоне сериала «Убивая юность» рассказывается о легендарном киллере Дзюдзо Оогами, который никогда не проваливал заданий. Однажды после уничтожения целой организации его жалит таинственная оса, и он теряет сознание. Очнувшись, 39-летний убийца обнаруживает, что превратился в 13-летнего подростка. Не успев прийти в себя, он получает от босса новый приказ: в таком виде внедриться в среднюю школу. Теперь его ждёт школьная жизнь с яркими одноклассниками, хаос юности и скрытая угроза. Сможет ли Дзюдзо вернуть прежнее тело, или преследующие его убийцы положат конец его второй жизни?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Убивая юность»

Серия 1 Episode 1
11 апреля 2026
Серия 2 Episode 2
18 апреля 2026
Серия 3 Episode 3
25 апреля 2026
Серия 4 Episode 4
2 мая 2026
Серия 5 Episode 5
9 мая 2026
Серия 6 Episode 6
16 мая 2026
Серия 7 Episode 7
23 мая 2026
Серия 8 Episode 8
30 мая 2026
Серия 9 Episode 9
6 июня 2026
Серия 10 Episode 10
13 июня 2026
Серия 11 Episode 11
20 июня 2026
Серия 12 Episode 12
27 июня 2026
