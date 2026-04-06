Delikanlı season 1 watch online

Delikanlı season 1 poster
Delikanlı 16+
Original title
Title Сезон 1
Season premiere 6 April 2026
Production year 2026
Number of episodes 7
Runtime 16 hours 20 minutes
"Delikanlı" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Парень» молодой мужчина Юсуф, выросший на окраине Стамбула, пытается содержать семью и не желает подчиняться несправедливости. Он мечтает о скромной жизни со своей возлюбленной детства Хазан, но судьба втягивает его в мир криминала, борьбы за власть и классовых противоречий. Годы спустя Юсуф возвращается совершенно другим человеком — и ничто в его привычном мире уже не остаётся прежним. Теперь ему предстоит сделать выбор: остаться на тёмной стороне или попытаться вернуть себя и свою любовь.

5.5 IMDb

"Delikanlı" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
6 April 2026
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
13 April 2026
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
20 April 2026
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
27 April 2026
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
4 May 2026
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
11 May 2026
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
18 May 2026
