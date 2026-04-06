В 1 сезоне сериала «Парень» молодой мужчина Юсуф, выросший на окраине Стамбула, пытается содержать семью и не желает подчиняться несправедливости. Он мечтает о скромной жизни со своей возлюбленной детства Хазан, но судьба втягивает его в мир криминала, борьбы за власть и классовых противоречий. Годы спустя Юсуф возвращается совершенно другим человеком — и ничто в его привычном мире уже не остаётся прежним. Теперь ему предстоит сделать выбор: остаться на тёмной стороне или попытаться вернуть себя и свою любовь.