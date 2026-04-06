Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Парень 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Парень
Киноафиша Сериалы Парень Сезоны Сезон 1
Delikanlı 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 7
Продолжительность сезона 16 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Парень»

В 1 сезоне сериала «Парень» молодой мужчина Юсуф, выросший на окраине Стамбула, пытается содержать семью и не желает подчиняться несправедливости. Он мечтает о скромной жизни со своей возлюбленной детства Хазан, но судьба втягивает его в мир криминала, борьбы за власть и классовых противоречий. Годы спустя Юсуф возвращается совершенно другим человеком — и ничто в его привычном мире уже не остаётся прежним. Теперь ему предстоит сделать выбор: остаться на тёмной стороне или попытаться вернуть себя и свою любовь.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
5.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Парень»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2026
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2026
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2026
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2026
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2026
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2026
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2026
График выхода всех сериалов
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
Один цвет на всю страну: зачем в СССР массово красили полы в коричневый – «мода» взялась неспроста
Коров нет, а молоко есть: куда исчезли стада и почему магазины всё равно завалены молочкой до отвала
«Гангстерленд 3» ждать смысла нет: сразу после финала 2-го включу другой сериал про решалу — сюжет даже круче, да и перестрелок меньше
Тот самый тест по «Тому самому Мюнхгаузену»: проходить только с «умным лицом» и только на 6 из 6
Пока все ждут «Этерну», Okko выпускает совсем другое российское фэнтези про древнее зло в рудниках: «Малахит» стартует уже 12 июня
Туко Саламанка из «Во все тяжкие» ушел в стан врага: в детективе на 6 сезонов сам ловит членов картеля и прочую грязь
Зашел «Хрустальный» – включайте этот детектив про маньяка: сюжет так захватывает, что «глаз оторвать нельзя»
Новый сериал Amazon стал хитом в 45 странах: урвал 93% свежести и «вызвал привыкание» – уже можно глянуть залпом
Брагин и Шибанов не вернутся даже через год: 6 сезон «Первого отдела» исправит главную ошибку 5-го – но зрителям от этого не легче
«След Чикатило» уже называют самым тревожным сериалом мая: обведите эти даты в календаре красным, чтобы ничего не пропустить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше