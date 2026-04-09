Big Mistakes 2026, season 1

Big Mistakes season 1 poster
Big Mistakes
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 April 2026
Production year 2026
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 24 minutes
"Big Mistakes" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Непростительные ошибки» Ники и Морган — брат и сестра, которые совершенно не умеют жить самостоятельно и вечно попадают в нелепые ситуации. Их беззаботное существование резко меняется, когда шантажисты втягивают парочку в мир организованной преступности. Теперь незадачливым родственникам приходится на собственной шкуре ощутить все «прелести» криминальной жизни: ложь, угрозы, риск и постоянное напряжение. Смогут ли они выпутаться из передряги, если даже с бытовыми проблемами справлялись с трудом?

7.2 IMDb

Big Mistakes List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Get Your Nonna a Necklace
Season 1 Episode 1
9 April 2026
I Will Do ANYTHING To Survive
Season 1 Episode 2
9 April 2026
Show Me The Money
Season 1 Episode 3
9 April 2026
Weakness Always Exposes Itself
Season 1 Episode 4
9 April 2026
James 4:17
Season 1 Episode 5
9 April 2026
You F-ck With My Family, You F-ck With Me
Season 1 Episode 6
9 April 2026
I’ve Really Enjoyed My Time With You
Season 1 Episode 7
9 April 2026
Rock, Paper, Scissors
Season 1 Episode 8
9 April 2026
