В 1 сезоне сериала «Непростительные ошибки» Ники и Морган — брат и сестра, которые совершенно не умеют жить самостоятельно и вечно попадают в нелепые ситуации. Их беззаботное существование резко меняется, когда шантажисты втягивают парочку в мир организованной преступности. Теперь незадачливым родственникам приходится на собственной шкуре ощутить все «прелести» криминальной жизни: ложь, угрозы, риск и постоянное напряжение. Смогут ли они выпутаться из передряги, если даже с бытовыми проблемами справлялись с трудом?