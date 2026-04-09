Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Непростительные ошибки 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Непростительные ошибки
Киноафиша Сериалы Непростительные ошибки Сезоны Сезон 1
Big Mistakes
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Непростительные ошибки»

В 1 сезоне сериала «Непростительные ошибки» Ники и Морган — брат и сестра, которые совершенно не умеют жить самостоятельно и вечно попадают в нелепые ситуации. Их беззаботное существование резко меняется, когда шантажисты втягивают парочку в мир организованной преступности. Теперь незадачливым родственникам приходится на собственной шкуре ощутить все «прелести» криминальной жизни: ложь, угрозы, риск и постоянное напряжение. Смогут ли они выпутаться из передряги, если даже с бытовыми проблемами справлялись с трудом?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb

Список серий сериала Непростительные ошибки

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Купите бабушке ожерелье Get Your Nonna a Necklace
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 2026
Я сделаю ВСЁ, чтобы выжить I Will Do ANYTHING To Survive
Сезон 1 Серия 2
9 апреля 2026
Покажи деньги Show Me The Money
Сезон 1 Серия 3
9 апреля 2026
Слабого человека всегда видно Weakness Always Exposes Itself
Сезон 1 Серия 4
9 апреля 2026
Послание Иакова 4:17 James 4:17
Сезон 1 Серия 5
9 апреля 2026
Наехал на мою семью — наехал не меня You F-ck With My Family, You F-ck With Me
Сезон 1 Серия 6
9 апреля 2026
Мне было очень приятно I’ve Really Enjoyed My Time With You
Сезон 1 Серия 7
9 апреля 2026
Камень, ножницы, бумага Rock, Paper, Scissors
Сезон 1 Серия 8
9 апреля 2026
График выхода всех сериалов
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
Россияне получат +10 000 рублей к пенсии уже в июне: с документами возиться не придется – доплатят автоматически
Тот самый тест по «Тому самому Мюнхгаузену»: проходить только с «умным лицом» и только на 6 из 6
Пока все ждут «Этерну», Okko выпускает совсем другое российское фэнтези про древнее зло в рудниках: «Малахит» стартует уже 12 июня
«Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9
Туко Саламанка из «Во все тяжкие» ушел в стан врага: в детективе на 6 сезонов сам ловит членов картеля и прочую грязь
«Бои – идеальные», «Тодо – извращенец»: боец UFC разобрал лучшую драку «Магической битвы» и уронил челюсть под стол
Побеждает победитель, проигрывает проигрыватель: и эти 10 аниме во всем превзошли «Соло прокачку»
Брагин и Шибанов не вернутся даже через год: 6 сезон «Первого отдела» исправит главную ошибку 5-го – но зрителям от этого не легче
Тест наш вдруг, в тишине, постучался в двери: фильм по песне угадать – сможете? Проверим! (викторина для знатоков советского кино)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше