Во 2 сезоне сериала «Ты и я — полные противоположности» продолжается история весёлой и общительной Мию Судзуки и её молчаливого соседа по парте Юсукэ Тани. Уже в первой серии предыдущего сезона они признались друг другу в любви и начали встречаться, и теперь их ждёт череда милых школьных будней, романтических свиданий и неловких ситуаций. Первый сезон охватил 31 главу из 65, поэтому второй, скорее всего, станет заключительным. В новых эпизодах зрители увидят, как парочка готовится к Рождеству и Новому году, а затем и к Дню святого Валентина. Как именно они проведут эти праздники и какие сюрпризы ждут влюблённых — скоро станет известно.