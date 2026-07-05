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You and I Are Polar Opposites 2026, season 2

You and I Are Polar Opposites season 2 poster
Kinoafisha TV Shows You and I Are Polar Opposites Seasons Season 2
Seihantai na Kimi to Boku
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 July 2026
Production year 2026
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"You and I Are Polar Opposites" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Ты и я — полные противоположности» продолжается история весёлой и общительной Мию Судзуки и её молчаливого соседа по парте Юсукэ Тани. Уже в первой серии предыдущего сезона они признались друг другу в любви и начали встречаться, и теперь их ждёт череда милых школьных будней, романтических свиданий и неловких ситуаций. Первый сезон охватил 31 главу из 65, поэтому второй, скорее всего, станет заключительным. В новых эпизодах зрители увидят, как парочка готовится к Рождеству и Новому году, а затем и к Дню святого Валентина. Как именно они проведут эти праздники и какие сюрпризы ждут влюблённых — скоро станет известно.

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You and I Are Polar Opposites season 2 new episodes release schedule.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
5 July 2026
Episode 2
Season 2 Episode 2
12 July 2026
Episode 3
Season 2 Episode 3
19 July 2026
Episode 4
Season 2 Episode 4
26 July 2026
Episode 5
Season 2 Episode 5
2 August 2026
Episode 6
Season 2 Episode 6
9 August 2026
Episode 7
Season 2 Episode 7
16 August 2026
Episode 8
Season 2 Episode 8
23 August 2026
Episode 9
Season 2 Episode 9
30 August 2026
Episode 10
Season 2 Episode 10
6 September 2026
Episode 11
Season 2 Episode 11
13 September 2026
Episode 12
Season 2 Episode 12
20 September 2026
TV series release schedule
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