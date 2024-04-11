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Mademoiselle Holmes 2024, season 1
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TV Shows
Mademoiselle Holmes
Seasons
Season 1
Mademoiselle Holmes
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
11 April 2024
Production year
2024
Number of episodes
6
Runtime
5 hours 12 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
6.4
IMDb
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