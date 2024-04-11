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Mademoiselle Holmes 2024, season 1

Mademoiselle Holmes season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mademoiselle Holmes Seasons Season 1
Mademoiselle Holmes
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes

Series rating

0.0
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6.4 IMDb

Mademoiselle Holmes List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
On ouvre ses chakras !
Season 1 Episode 1
11 April 2024
#Recherchek-Lista
Season 1 Episode 2
11 April 2024
Sortie de route
Season 1 Episode 3
18 April 2024
Baker Street
Season 1 Episode 4
18 April 2024
20 degrés
Season 1 Episode 5
25 April 2024
Le dernier problème
Season 1 Episode 6
25 April 2024
TV series release schedule
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