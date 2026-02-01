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Stendap. Deti (2026), season 1
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Stendap. Deti
Seasons
Season 1
Stendap. Deti
12+
Title
Сезон 1
Season premiere
1 February 2026
Production year
2026
Number of episodes
5
Runtime
1 hour 15 minutes
TV Show rating
0.0
Rate
0
vote
"Stendap. Deti" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Эпизод 1
Season 1
Episode 1
1 February 2026
Эпизод 2
Season 1
Episode 2
8 February 2026
Эпизод 3
Season 1
Episode 3
15 February 2026
Эпизод 4
Season 1
Episode 4
22 February 2026
Эпизод 5
Season 1
Episode 5
1 March 2026
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