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Стендап. Дети (2026), 1 сезон
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Стендап. Дети
Сезоны
Сезон 1
Stendap. Deti
12+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
1 февраля 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
5
Продолжительность сезона
1 час 15 минут
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг шоу
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Список серий 1-го сезона телешоу «Стендап. Дети»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1
Серия 1
1 февраля 2026
Эпизод 2
Сезон 1
Серия 2
8 февраля 2026
Эпизод 3
Сезон 1
Серия 3
15 февраля 2026
Эпизод 4
Сезон 1
Серия 4
22 февраля 2026
Эпизод 5
Сезон 1
Серия 5
1 марта 2026
График выхода всех сериалов
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