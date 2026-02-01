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Стендап. Дети (2026), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Стендап. Дети
Киноафиша Сериалы Стендап. Дети Сезоны Сезон 1
Stendap. Deti 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 15 минут

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Список серий 1-го сезона телешоу «Стендап. Дети»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2026
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2026
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2026
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2026
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
1 марта 2026
График выхода всех сериалов
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