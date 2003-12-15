Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Farscape: The Peacekeeper Wars Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Farscape: The Peacekeeper Wars

  • Sydney, New South Wales, Australia

Iconic scenes & Locations

Studio
Disney Studios, Moore Park, Sydney, New South Wales, Australia
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Filming Dates

  • 15 December 2003 - 15 March 2004
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more