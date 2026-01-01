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Merlin's Apprentice
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"Merlin's Apprentice" Cast
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"Merlin's Apprentice" cast
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John Reardon
John Reardon
Jack
Jennifer Calvert
Mistress Deborah
Sam Neill
Garvin Cross
Michael Daingerfield
Duncan Fraser
Sir Thomas
Mark Gibbon
Teach Grant
Connor Stanhope
Mackenzie Gray
Duncan Fraser
Brenna O'Brien
Christopher Jacot
Meghan Ory
Miranda Richardson
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