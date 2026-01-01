Menu
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2026

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2026

Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
All nominees
Sinners 7.4
Sinners
Watch trailer
F1 8.6
F1 F1: Film
Watch trailer
One Battle After Another 7.6
One Battle After Another
Watch trailer
Mission: Impossible 8 7.5
Mission: Impossible 8 Mission: Impossible - The Final Reckoning
Watch trailer
Frankenstein 7.8
Frankenstein
Watch trailer
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
All nominees
Squid Game 8.5
Squid Game Ojing-eo geim
Stranger Things 8.4
Stranger Things
Landman 8.9
Landman
The Last of Us 8.0
The Last of Us
Andor 7.9
Andor
Actor / Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
All nominees
Sinners 7.4
Sinners
Delroy Lindo, Buddy Guy, Michael B. Jordan, Omar Benson Miller, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jayme Lawson
Watch trailer
Frankenstein 7.8
Frankenstein
Charles Dance, David Bradley, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, Christoph Waltz, Oscar Isaac, Mia Goth, Christian Convery, Jacob Elordi
Watch trailer
One Battle After Another 7.6
One Battle After Another
Leonardo DiCaprio, , Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti
Watch trailer
Hamnet 8.4
Hamnet
Emily Watson, Jessie Buckley, Joe Alwyn, Noah Jupe, Paul Mescal
Watch trailer
Marty Supreme 7.8
Marty Supreme
Fran Drescher, , Sandra Bernhard, Abel Ferrara, Penn Jillette, Larry 'Ratso' Sloman, Emory Cohen, Géza Röhrig, Kevin O'Leary, Timothee Chalamet, Tyler the Creator, Odessa A'zion, Luke Manley, Koto Kawaguchi
Watch trailer
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
All nominees
Kathryn Hahn
Kathryn Hahn
The Studio
Jenna Ortega
Jenna Ortega
Wednesday
Jean Smart
Jean Smart
Hacks
Kristen Wiig
Kristen Wiig
Palm Royale
Catherine O'Hara
Catherine O'Hara
The Studio
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
All nominees
Brittney Lower
Severance
Keri Russell
Keri Russell
The Diplomat
Rhea Seehorn
Rhea Seehorn
Pluribus
Aimee Lou Wood
Aimee Lou Wood
The White Lotus
Parker Posey
Parker Posey
The White Lotus
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
All nominees
Song Sung Blue
Jessie Buckley
Jessie Buckley
Hamnet
Chase Infiniti
Chase Infiniti
One Battle After Another
Rose Byrne
Rose Byrne
If I Had Legs I'd Kick You
Save the Green Planet
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
All nominees
Ariana Grande
Ariana Grande
Wicked: For Good
Teyana Taylor
Teyana Taylor
One Battle After Another
Odessa A'zion
Odessa A'zion
Marty Supreme
Amy Madigan
Amy Madigan
Weapons
Wunmi Mosaku
Wunmi Mosaku
Sinners
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series
All nominees
Michelle Williams
Michelle Williams
Dying for Sex
Erin Doherty
Erin Doherty
Adolescence
Sarah Snook
Sarah Snook
All Her Fault
Christine Tremarco
Christine Tremarco
Adolescence
Claire Danes
Claire Danes
The Beast in Me
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
All nominees
Seth Rogen
Seth Rogen
The Studio
Ted Danson
Ted Danson
A Man on the Inside
Martin Short
Martin Short
Only Murders in the Building
Adam Brody
Adam Brody
Nobody Wants This
Ike Barinholtz
Ike Barinholtz
The Studio
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
All nominees
Noah Wyle
Noah Wyle
The Pitt
Walton Goggins
Walton Goggins
The White Lotus
Sterling K. Brown
Sterling K. Brown
Paradise
Billy Crudup
Billy Crudup
The Morning Show
Gary Oldman
Gary Oldman
Slow Horses
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
All nominees
Blue Moon
Michael B. Jordan
Michael B. Jordan
Sinners
Jesse Plemons
Jesse Plemons
Save the Green Planet
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
One Battle After Another
Timothee Chalamet
Timothee Chalamet
Marty Supreme
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
All nominees
Benicio Del Toro
Benicio Del Toro
One Battle After Another
Jacob Elordi
Jacob Elordi
Frankenstein
One Battle After Another
Paul Mescal
Paul Mescal
Hamnet
Miles Caton
Sinners
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series
All nominees
Matthew Rhys
Matthew Rhys
The Beast in Me
Jason Bateman
Jason Bateman
Black Rabbit
Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Owen Cooper
Owen Cooper
Adolescence
Stephen Graham
Stephen Graham
Adolescence
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
All nominees
Only Murders in the Building 8.3
Only Murders in the Building
Steve Martin, Martin Short, Dianne Wiest, Jackie Hoffman, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, Jermaine Fowler, Beanie Feldstein
Abbott Elementary 7.8
Abbott Elementary
Sheryl Lee Ralph, Lisa Ann Walter, William Stanford Davis, Tyler James Williams, Chris Perfetti, Quinta Brunson, Janelle James
Hacks 8.1
Hacks
Jean Smart, Rose Abdoo, Dan Bucatinsky, Michaela Watkins, Mark Indelicato, Paul W. Downs, Carl Clemons-Hopkins, Hannah Einbinder, Megan Stalter
The Studio 7.7
The Studio
Catherine O'Hara, Ike Barinholtz, Seth Rogen, Kathryn Hahn, Chase Sui Wonders
The Bear 8.2
The Bear
Oliver Platt, Ebon Moss-Bachrach, Liza Colón-Zayas, Sarah Ramos, Jeremy Allen White, Abby Elliott, Edwin Lee Gibson, Corey Hendrix, Ricky Staffieri, Lionel Boyce, Matty Matheson, Andrew Lopez, Ayo Edebiri
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
All nominees
The Diplomat 7.9
The Diplomat
Rufus Sewell, Keri Russell, Penny Downie, Ato Essandoh, Rory Kinnear, David Gyasi, Graham Miller, Ali Ahn, Nana Mensah, Rosaline Elbay
Severance 8.9
Severance
Patricia Arquette, Christopher Walken, John Turturro, Adam Scott, Ólafur Darri Ólafsson, Dichen Lachman, Michael Chernus, Brittney Lower, Jen Tullock, Zach Cherry, Tramell Tillman, Sarah Bock
The White Lotus 7.7
The White Lotus
Parker Posey, Scott Glenn, Leslie Bibb, Jason Isaacs, Sam Rockwell, Walton Goggins, Jon Gries, Yuri Kolokolnikov, Patravadi Mejudhon, Michelle Monaghan, Dom Hetrakul, Patrick Schwarzenegger, Morgana O'Reilly, Christian Friedel, Charlotte Le Bon, Arnas Fedaravicius, Carrie Coon, Julian Kostov, Natasha Rothwell, Shalini Peiris, Tayme Thapthimthong, Sam Nivola, Nicholas Duvernay, Sarah Catherine Hook, Lalisa Manobal, Aimee Lou Wood
Landman 8.9
Landman
, Sam Elliott, Andy Garcia, Billy Bob Thornton, Ali Larter, Mark Collie, Colm Feore, James Jordan, Mustafa Speaks, Jacob Lofland, Kayla Wallace, Caleb Martin, Paulina Chávez, Michelle Randolph
The Pitt 8.9
The Pitt
Noah Wyle, Joanna Going, Michael Hyatt, Katherine LaNasa, Tracy Vilar, Fiona Dourif, Gerran Howell, Isa Briones, Tracy Ifeachor, Kristin Villanueva, Taylor Dearden, Alexandra Metz, Amielynn Abellera, Brandon Mendez Homer, Krystel Mcneil, Supriya Ganesh, Jalen Thomas Brooks, Shabana Azeez, Patrick Ball
Life Achievement Award
Harrison Ford
Harrison Ford
Winner
Year
Nominations

