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Kinoafisha TV Shows Godless Awards

"Godless" updates

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Godless (2017): 3 wins out of 13 nominations, including Primetime Emmy Awards for Outstanding Original Main Title Theme Music

Primetime Emmy Awards 2018

Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Original Main Title Theme Music
Carlos Rafael Rivera
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Merritt Wever
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Jeff Daniels
Winner
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or Movie
Geordie Sheffer, Megan Daum, Carmen L. Jones
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Michelle Dockery
Nominee
Outstanding Limited Series
Steven Soderbergh, Jessica Levin, Casey Silver, Scott Frank, Michael J. Malone
Nominee
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Carlos Rafael Rivera
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Eric Hoehn, Wylie Stateman, Leo Marcil, Tom Kramer, Jackie! Zhou, Harry Cohen, Sylvain Lasseur, Hector C. Gika, Gregg Swiatlowski
Nominee
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Scott Frank
Nominee
Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Steven Meizler
Nominee
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Jo Edna Boldin, Rene Haynes, Ellen Lewis
Nominee
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Scott Frank
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018

Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series
Jeff Daniels
Nominee
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