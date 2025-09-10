Menu
Статьи о сериале «Landman»

All info
Деми Мур станет злым боссом, а Томми поможет отец: официальные подробности 2 сезона «Лэндмена»
Деми Мур станет злым боссом, а Томми поможет отец: официальные подробности 2 сезона «Лэндмена» Тейлор Шеридан снова готовит кровавую бойню за нефть и власть.
10 September 2025 08:27
10 September 2025 08:27
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем Создатели не будут затягивать с выходом новой главы истории.
1 comment
4 August 2025 14:44
1 comment
4 August 2025 14:44
Кадры из сериала «Лэндмен»
Койот в финале 1-го сезона «Землевладельца» — тревожный спойлер: героя Торнтона не ждет хеппи-энд Сцена символическая, утверждает актер. 
21 May 2025 10:52 
21 May 2025 10:52
Огнедышащие чудища уже не так интересны зрителю
В топ-3 самых просматриваемых сериалов года лишь один — не от Netflix, и это даже не «Дом дракона» Более того, спин-оффа «Игры престолов» нет даже в десятке лидеров.
1 comment
29 January 2025 16:40
1 comment
29 January 2025 16:40
