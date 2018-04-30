Menu
James Cameron's Story of Science Fiction season 1
Season 1
James Cameron's Story of Science Fiction
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
30 April 2018
Production year
2018
Number of episodes
6
Runtime
4 hours 30 minutes
Series rating
7.8
11
votes
7.9
IMDb
"James Cameron's Story of Science Fiction" season 1 list of episodes.
Season 1
Alien Life
Season 1
Episode 1
30 April 2018
Outer Space
Season 1
Episode 2
7 May 2018
Monsters
Season 1
Episode 3
14 May 2018
Dark Futures
Season 1
Episode 4
21 May 2018
Intelligent Machines
Season 1
Episode 5
28 May 2018
Time Travel
Season 1
Episode 6
28 May 2018
