James Cameron's Story of Science Fiction season 1 watch online

James Cameron's Story of Science Fiction season 1 poster
Kinoafisha TV Shows James Cameron's Story of Science Fiction Seasons Season 1
James Cameron's Story of Science Fiction 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes

Series rating

7.8
Rate 11 votes
7.9 IMDb

"James Cameron's Story of Science Fiction" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Alien Life
Season 1 Episode 1
30 April 2018
Outer Space
Season 1 Episode 2
7 May 2018
Monsters
Season 1 Episode 3
14 May 2018
Dark Futures
Season 1 Episode 4
21 May 2018
Intelligent Machines
Season 1 Episode 5
28 May 2018
Time Travel
Season 1 Episode 6
28 May 2018
