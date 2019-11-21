Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Hernán 2019, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Hernán
Seasons
Season 1
Hernán
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
21 November 2019
Production year
2019
Number of episodes
8
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
7.3
Rate
12
votes
7.5
IMDb
Hernán List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Marina
Season 1
Episode 1
21 November 2019
Olid
Season 1
Episode 2
21 November 2019
Xicoténcatl
Season 1
Episode 3
21 November 2019
Bernal
Season 1
Episode 4
21 November 2019
Moctezuma
Season 1
Episode 5
21 November 2019
Pedro de Alvarado
Season 1
Episode 6
21 November 2019
Gonzalo de Sandoval
Season 1
Episode 7
21 November 2019
Hernan
Season 1
Episode 8
21 November 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree