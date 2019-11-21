Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hernán 2019, season 1

Hernán season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hernán Seasons Season 1
Hernán
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

7.3
Rate 12 votes
7.5 IMDb

Hernán List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Marina
Season 1 Episode 1
21 November 2019
Olid
Season 1 Episode 2
21 November 2019
Xicoténcatl
Season 1 Episode 3
21 November 2019
Bernal
Season 1 Episode 4
21 November 2019
Moctezuma
Season 1 Episode 5
21 November 2019
Pedro de Alvarado
Season 1 Episode 6
21 November 2019
Gonzalo de Sandoval
Season 1 Episode 7
21 November 2019
Hernan
Season 1 Episode 8
21 November 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more