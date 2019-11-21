Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Эрнан 2019, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Эрнан
Сезоны
Сезон 1
Hernán
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
21 ноября 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
12
голосов
7.5
IMDb
Список серий сериала Эрнан
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Марина
Marina
Сезон 1
Серия 1
21 ноября 2019
Олид
Olid
Сезон 1
Серия 2
21 ноября 2019
Ксикотенкатль
Xicoténcatl
Сезон 1
Серия 3
21 ноября 2019
Бернал
Bernal
Сезон 1
Серия 4
21 ноября 2019
Монтесума
Moctezuma
Сезон 1
Серия 5
21 ноября 2019
Педро де Альварадо
Pedro de Alvarado
Сезон 1
Серия 6
21 ноября 2019
Гонсало де Сандоваль
Gonzalo de Sandoval
Сезон 1
Серия 7
21 ноября 2019
Эрнан
Hernan
Сезон 1
Серия 8
21 ноября 2019
График выхода всех сериалов
Он любимец зрителей «Невского», но не все знают его детскую тайну: что подтолкнуло Семёнова работать в полиции
Включите детям на каникулах «Геройчиков» — а заснете сами в 3 часа ночи: российский ответ «Истории игрушек», который цепляет и взрослых
Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли
«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу
«Душераздирающе, но в хорошем смысле»: «Аватар 3» довел актеров до истерики на черновом показе
«Могу пересказать каждый эпизод»: этот фильм из СССР покорил иностранцев задолго до «Москва слезам не верит» — во Франции входит в топ-100 лучших в истории
«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских
Игра актеров – идеальна, рейтинги – изумительны: эти 5 мини-сериалов невозможно смотреть по серии за раз (у №1 оценка 9.4!)
Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
«Похожа на ангела»: советский Sci-Fi с Вертинской Тарантино любит сильнее, чем западную фантастику – фильм запомнил на всю жизнь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667