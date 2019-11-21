Он любимец зрителей «Невского», но не все знают его детскую тайну: что подтолкнуло Семёнова работать в полиции

Включите детям на каникулах «Геройчиков» — а заснете сами в 3 часа ночи: российский ответ «Истории игрушек», который цепляет и взрослых

Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли

«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу

«Душераздирающе, но в хорошем смысле»: «Аватар 3» довел актеров до истерики на черновом показе

«Могу пересказать каждый эпизод»: этот фильм из СССР покорил иностранцев задолго до «Москва слезам не верит» — во Франции входит в топ-100 лучших в истории

«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских

Игра актеров – идеальна, рейтинги – изумительны: эти 5 мини-сериалов невозможно смотреть по серии за раз (у №1 оценка 9.4!)

Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек

Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)