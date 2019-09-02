Menu
A Confession 2019, season 1
A Confession
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
2 September 2019
Production year
2019
Number of episodes
6
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
7.4
Rate
13
votes
7.6
IMDb
"A Confession" season 1 list of episodes.
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
2 September 2019
Episode 2
Season 1
Episode 2
9 September 2019
Episode 3
Season 1
Episode 3
16 September 2019
Episode 4
Season 1
Episode 4
23 September 2019
Episode 5
Season 1
Episode 5
30 September 2019
Episode 6
Season 1
Episode 6
7 October 2019
