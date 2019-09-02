Оповещения от Киноафиши
Исповедь 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Исповедь
Киноафиша Сериалы Исповедь Сезоны Сезон 1
A Confession
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Исповедь»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 сентября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 сентября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 сентября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2019
