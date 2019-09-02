Оповещения от Киноафиши
Исповедь 2019, 1 сезон
A Confession
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
2 сентября 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
6
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
13
голосов
7.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Исповедь»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
2 сентября 2019
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
9 сентября 2019
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
16 сентября 2019
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
23 сентября 2019
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
30 сентября 2019
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
7 октября 2019
