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Pomidor Do’ppi season 1 watch online

Pomidor Do’ppi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pomidor Do’ppi Seasons Season 1
Pomidor Do’ppi 0+
Title Сезон 1
Season premiere 16 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 26
Runtime 2 hours 10 minutes
"Pomidor Do’ppi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Помидор Доппи» в центре событий оказывается томат Доппи, который не любит сидеть без дела. Будучи весьма активным и предприимчивым овощем, помидор Доппи каждый день находит новые приключения. Он занимается оборудованием своего дома, ухаживает за садом и вместе с тем часто попадает в курьезные ситуации. Впрочем, невозмутимости и смекалки Доппи можно только позавидовать. Он всегда умеет найти выход даже из самой запутанной ситуации. Будь то недовольство мухами, которые своим жужжанием мешают ему спать, или неудачи во время игры в теннис. А еще Доппи хочет стать космонавтом и отправиться бороздить просторы Вселенной.

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"Pomidor Do’ppi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 June 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 June 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 June 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 June 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 June 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 June 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 June 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 June 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
16 June 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
16 June 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
16 June 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
16 June 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
16 June 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
16 June 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
16 June 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
16 June 2022
Серия 17
Season 1 Episode 17
16 June 2022
Серия 18
Season 1 Episode 18
16 June 2022
Серия 19
Season 1 Episode 19
16 June 2022
Серия 20
Season 1 Episode 20
16 June 2022
Серия 21
Season 1 Episode 21
16 June 2022
Серия 22
Season 1 Episode 22
16 June 2022
Серия 23
Season 1 Episode 23
16 June 2022
Серия 24
Season 1 Episode 24
16 June 2022
Серия 25
Season 1 Episode 25
16 June 2022
Серия 26
Season 1 Episode 26
16 June 2022
TV series release schedule
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